مستشفيات الخرطوم تستقبل (٧٥٥٨) حالة تسمم

استقبلت مستشفيات ولاية الخرطوم (٧٥٥٨) حالة تسمم، لفظ منها (37) شخصاً أنفاسهم الأخيرة، خلال عامي (2017 – 2018م).

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وكشف نائب مدير هيئة الطب العدلي بوزاره الصحة ولاية الخرطوم، د. عصام أحمد الحسن، في تصريحات محدودة، اليوم “الإثنين”، بحسب صحيفة مصادر عن اتجاه لإنشاء مركز للسموم، وأشار إلى افتقار البلاد لمعامل السينايد المستخدم بكثافة في مناطق التعدين الأهلي.

وقال الحسن، إن أسباب حالات التسمم هي تناول أدوات النظافة المنزلية، ومحاليل التجميل، وسم الفار، ومعقمات الجروح، والسينر، والبنزين، والزئبق، والمبيدات الزراعية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)