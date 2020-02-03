(350) جثة فى ثلاجات مشارح الموتى بالخرطوم

التاريخ: 03-فبراير-2020
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كشفت هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، عن وجود زحام غير مسبوق في ثلاجات مشارح الموتى.
وقال مدير الهيئة، د. هاشم محمد صالح، في تصريحات محدودة، اليوم “الإثنين”، بحسب صحيفة مصادر إن المشارح المنتشرة بولاية الخرطوم تتحمل ثلاثة أضعاف سعتها، منوهاً إلى أن العدد المسموح به (150)، في حين العدد الموجود (350) جثة.
وشكا صالح، من وجود نقص حاد في أطباء الطب العدلي بالبلاد البالغ عددهم (16) طبيباً، يوجد (12) منهم في الخرطوم، وشدد على ضرورة زيادة المشارح.
وأوضح هاشم، أنهم سيبحثون مشاكل الطب العدلي، وترفيع الهيئة لتكون اتحادية من خلال عقد ورشة في فبراير الحالي، داعياً إلى تخصيص مقابر للجثث مجهولة الهوية، وأضاف :”إذا حصل موت جماعي فلا توجد سعة إضافية للمشارح، ولايوجد إسعاف مبرد”.
الخرطو م ( أخبار الخليج 365)
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