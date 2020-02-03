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القبض على قيادي بالشعبي في بلاغ “إنقلاب الإنقاذ”

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 03-فبراير-2020

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القبض على قيادي بالشعبي في بلاغ “إنقلاب الإنقاذ”

كشفت مصادر عن اعتقال السلطات عمر عبد المعروف القيادي بحزب المؤتمر الشعبي من منزله أمس (الأحد)، بحسب اليوم التالى بتهمة التخطيط والمشاركة في انقلاب الإنقاذ عام 1989م.

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وأصدر النائب العام تاج السر علي الحبر في نوفمبر الماضي قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في الانقلاب على الشرعية الدستورية الذي جرى في 1989م بواسطة الرئيس السابق عمر البشير. وأمهل النائب العام لجنة التحقيقات (3) أشهر لتسلم تقريرها النهائي، ابتداءً من شروعها في التحريات. ومنح النائب العام لجنة التحقيق صلاحيات النيابة العامة الواردة في القوانين. وأجاز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً، ووجه بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها لإنجاز مهمتها.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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