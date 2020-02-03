إلى حين إشعار آخر .. أول بطولة قارية تؤجل بسبب فيروس كورونا

بعد أن سبب ذعراً في الصين خاصة، وعلى مستوى العالم بشكل عام، واصل فيروس كورونا تأثيره على المنافسات الرياضية، إذ اضطر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى إرجاء بطولة كأس آسيا لكرة القدم داخل الصالات المقررة في تركمانستان إلى موعد يحدد لاحقاً.

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وعمم الاتحاد القاري بحسب موقع اسكاى نيوز على الاتحادات الأعضاء بيان التأجيل، الذي حصلت “فرانس برس” على نسخة منه، وجاء فيه: “في ضوء الوضع الحالي كنتيجة لتفشي فيروس كورونا، يرجى العلم أنه بعد مناقشة التطورات مع كافة الأطراف المعنية وذلك لضمان سلامة الجميع، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر تأجيل بطولة كاس آسيا لكرة الصالات في تركمانستان إلى إشعار آخر”.

وتابع البيان: “سوف يراقب الاتحاد الآسيوي الموقف عن كثب، وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة بمجرد استقرار الوضع”. وكانت البطولة مقررة في عشق أباد بين 26 فبراير الجاري والثامن من مارس المقبل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)