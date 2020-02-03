المالية تصدر قراراً بتشكيل لجنة لإزالة التمكيبن بالوزارة

التاريخ: 03-فبراير-2020 فى : أخبار 51 مشاهدة Advertisements أصدر إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بحسب صحيفة اليوم التالى قرار وزاري برقم (٤) لسنة 2020م الخاص بتشكيل لجنة تفكيك النظام وإزالة التمكين داخل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وكافة الوحدات التابعة لها بإشراف الوزير وبرئاسة أحمد ربيع، واستند القرار إلى قانون تفكيك نظام (الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م) وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩م. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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