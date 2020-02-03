مقاومة مايو: لا نمانع من مشاركة الدعم السريع في حملة النظافة

رفضت تنسيقية لجان مقاومة مايو خطوة تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم شرق بانسحابها من اجتماع مشترك بشأن الحملة الكبرى لنظافة ولاية الخرطوم، بمشاركة قوات الدعم السريع، وقالت التنسيقية في بيان لها بأنها ليست جزءاً من تصرف ممثلي تنسيقية الخرطوم شرق الذي وصفوه بالطفولي.

Advertisements

وقال إبراهيم كنجف عضو تنسيقية لجان مقاومة مايو لصحيفة الجريدة، إن لجان المقاومة ليس لها اختصاص رفض أو قبول مشاركة أي جهة في حملة النظافة، خاصةً وأن السلطة تتكون من شق مدني وآخر عسكري، وأضاف كنجف أنّهم في تنسيقية مايو لا يمثلهم هذا القرار، وأنهم ليس لديهم مانع في مشاركة قوات الدعم السريع، وكل القوات النظامية في حملة النظافة، لأن الغرض منها نظافة البلد والكل يجب أن يشارك، وقال إبراهيم كنجف أن مسألة اتهام الدعم السريع بفض الاعتصام تفصل فيها لجنة نبيل أديب التي ننتظر نتائجها.

وقالت التنسيقية في بيانها إن قيام المبادرات من أجل نهضة البلاد والعمل على تحسين الأوضاع أمر مستحسن ولا بد منه، وأن نظافة الأحياء و الرقي بها وتوفير الخدمات من أهم أولوياتهم في الفترة الانتقالية، وأكدت التنسيقية أنها تعمل بشراكة مع المبادرات الثورية والأجهزة الأمنية والأجسام المطلبية واللجان المساعدة من أجل انجاح البرامج المطروحة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)