اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تصاعُد ردود فعل عصيان وزارة المالية بولاية سنار

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

تصاعُد ردود فعل عصيان وزارة المالية بولاية سنار

أعلنت تنسيقية تجمُّع المهنيين بوزارة المالية في ولاية سنار، تمسُّكها بمُواصلة العصيان المدني لحين تحقيق مطلبها بالتغيير الإداري، ما أدّى لتوقُّف العمل بأقسام الوزارة بجميع المحليات.

 

وقال بيانٌ للجان المُقاومة بسنجة بحسب صحيفة الصيحة، إنّها تُتابع ما يدور من أحداث دراماتيكية بالوزارة وتصعيد الموظفين عبر الإضراب والعصيان الذي وصفه بأنّه رد فعل لعدم تغيير المدير العام بالوزارة طيلة الفترة الماضية.

Advertisements

 

 

وأكدت اللجان أنّ الأضراب والعصيان حقٌ لكل مُوظّف ومُوظّفة، ومُؤشِّر لبداية تَعَافِي وإصلاح الخدمة المدنية، وحمّلت قوى الحرية والتغيير بالولاية مسؤولية تسريع إكمال هياكل الدولة بعيداً عن المُساومة والمُحاصصة، وشدّدت على الالتزام بمعايير الكفاءة المهنية والموقف الثوري، واتّهمت من بيدهم الأمر بالتقصير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصاعُد ردود فعل عصيان وزارة المالية بولاية سنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا