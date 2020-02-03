تصاعُد ردود فعل عصيان وزارة المالية بولاية سنار

أعلنت تنسيقية تجمُّع المهنيين بوزارة المالية في ولاية سنار، تمسُّكها بمُواصلة العصيان المدني لحين تحقيق مطلبها بالتغيير الإداري، ما أدّى لتوقُّف العمل بأقسام الوزارة بجميع المحليات.

وقال بيانٌ للجان المُقاومة بسنجة بحسب صحيفة الصيحة، إنّها تُتابع ما يدور من أحداث دراماتيكية بالوزارة وتصعيد الموظفين عبر الإضراب والعصيان الذي وصفه بأنّه رد فعل لعدم تغيير المدير العام بالوزارة طيلة الفترة الماضية.

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وأكدت اللجان أنّ الأضراب والعصيان حقٌ لكل مُوظّف ومُوظّفة، ومُؤشِّر لبداية تَعَافِي وإصلاح الخدمة المدنية، وحمّلت قوى الحرية والتغيير بالولاية مسؤولية تسريع إكمال هياكل الدولة بعيداً عن المُساومة والمُحاصصة، وشدّدت على الالتزام بمعايير الكفاءة المهنية والموقف الثوري، واتّهمت من بيدهم الأمر بالتقصير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)