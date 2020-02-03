مرشح والي البحر الأحمر يطرح مشروع فتح الولاية منطقة حرة بالكامل

التاريخ: 03-فبراير-2020 فى : أخبار 168 مشاهدة أقترح سليمان أونور المرشح لولاية البحر الأحمر أن يكون هناك مشروع تصبح من خلاله عروس البحر منطقة حرة بالكامل. Advertisements ويشير أونور من خلال حديث صحفي بحسب صحيفة السوداني الدولية أن هذه الولاية ستنقذ الاقتصاد السوداني لأن المنطقة الحرة المقترحة في طرحه تقدر بمساحة 124 ألف كيلو متر مربع تساوي أربعة أضعاف دولة سويسرا بساحل البحر الأحمر 800 كلم يمكن أن تفتح سوقاً كبيراً للشركات الوطنية و الأجنبية والمصارف وجميع خدمات السياحة إضافة للصناعة والتجارة مع شرق وغرب ووسط أفريقيا. مضيفاً إلى ذلك أن البنوك الوطنية والأجنبية يمكنها جذب مئات المليارات الحائمة في العالم كما يمكنها فتح فرص أكبر للشباب. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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