وزير الخارجية الأمريكي يدعو رئيس المجلس السيادي لزيارة واشنطن

التاريخ: 03-فبراير-2020 فى : أخبار 112 مشاهدة تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، دعوة رسمية من وزير الخارجية الأمريكي لزيارة الولايات المتحدة. Advertisements وأعلن إعلام المجلس السيادي الانتقالي أمس، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعا البرهان خلال اتصال هاتفي ، لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وبحسب صحيفة الجريدة، رحب الفريق أول ركن البرهان بالدعوة، ووعد بتلبيتها فى القريب العاجل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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