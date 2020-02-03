“تجمُّع المهنيين”: لن تُخيفنا زواحِف النظام البائد

التاريخ: 03-فبراير-2020
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قال الناطقُ باسم تجمّع المهنيين السودانيين مولانا إسماعيل التاج، من تحرّكات منسوبي النظام السابق، وقال “إن زواحف النظام البائد لن تخيفنا ولن ننهزم بعد النجاح الذي تحقّق لثورة ديسمبر”.
وأكّد التاج في ندوة سياسية بمدرسة مدني الثانوية بنات بحسب صحيفة الصيحة أمس، دور لجان المقاومة في حراسة الثورة وتفكيك النظام البائد. ونوّه لجهود وتدابير الحكومة لمُعالجة الأزمة الاقتصادية.
وأكّد ضرورة تبعية البنك المركزي لمجلس الوزراء وبإشراف المجلس السيادي، وتسريع وتيرة تعيين الولاة المدنيين لإدارة دفة العمل بالولايات وتفكيك نظام المؤتمر الوطني. وأشار لمساعي الحكومة لتحقيق السلام في مفاوضات جوبا، وأكد أن شهر فبراير الحالي سيشهد تقدُّماً كبيراً في ملف السلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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