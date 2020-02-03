المجلس الأعلى للسلام يتوافق على أجندة المفاوضات

أكد محمد حسن التعايشى، عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، اكتمال المشاورات بين أطراف الحكومة والشركاء من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، حول أجندة التفاوض للجولة القادمة مع الحركات المسلحة فى جوبا، والتى قال إنها ستنطلق في الرابع من فبراير الجاري.

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وأوضح التعايشي، فى تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني الدولية، عقب اجتماع المجلس الأعلى للسلام برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة بالقصر الجمهوري، مساء أمس، بمشاركة ممثلى قوى الحرية والتغيير، إن الاجتماع توافق على كل أجندة التفاوض للجولة القادمة لمفاوضات السلام، مؤكداً أن أجهزة الحكومة الانتقالية والشركاء من القوى السياسية، متحدون حول مواضيع التفاوض.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)