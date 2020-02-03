مناوي يُطالِب بهيكلة الخدمة المدنية وإصلاح الجيش

دعا رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، إلى إعادة هيكلة الخدمة المدنية، وعدم تمكين الأسر والمحاسيب على حساب الشعب والكفاءة، ووصف التمكين بأنه أضيق من زمن الإنقاذ الذي كان يعتمد على الحزب والقبيلة بدلاً من الأسر.

وقال مناوي بحسب صحيفة الصيحة، إن المفاوضات تسير بصورة جيدة، وإن اختراقها حدث في القضايا الأساسية كالخدمة المدنية والتعليم.

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وحول ملف الأراضي والعدالة الانتقالية، قال “إننا في انتظار الوفد الحكومي الذي يُجري مشاورات بالخرطوم ليعود إلينا بالرأي القاطع”. ونفى بشدة ما يتردد عن مشاركة قواتهم في القتال بليبيا إلى جانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال مناوي “ما بيننا أن هنالك جهات تستغل الشباب المهاجرين للعمل مع جهات وتنظيمات وتنسبهم للآخرين”. وطالب بتعويض النازحين نفسياً ومالياً وإعطائهم الفرصة للتعبير عن قضاياهم. وكشف عن إصلاح وهيكلة الجيش وتحديد المُسلّحين وتوزيع الفرص في الكليات الحربية والتدريب وبناء القدرات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)