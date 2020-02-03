وزير المالية: تشكيل لجنة لإزالة التمكين داخل الوزارة

التاريخ: 03-فبراير-2020 فى : أخبار 102 مشاهدة أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم أحمد البدوي أمس، قراراً وزارياً رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠م، بتشكيل لجنة تفكيك النظام وإزالة التمكين داخل وزارة المالية والوحدات التابعة لها كافة، بإشراف الوزير وبرئاسة أحمد ربيع. Advertisements واستند القرار بحسب صحيفة الصيحة، إلى قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩م. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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