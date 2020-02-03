الآلاف يتظاهرون بـ (الفولة) ويطالبون بإقالة الوالي

التاريخ: 03-فبراير-2020 فى : أخبار 78 مشاهدة سير الآلاف من جماهير ولاية غرب كردفان موكباً بمدينة الفولة أمس طالبوا فيه بإقالة والي الولاية وكافة أعضاء حكومته وقادة الأجهزة الأمنية بالبلاد. Advertisements وطالب المحتجون بحسب صحيفة الجريدة بإقالة الوالي وإتهموه بالتورط في دعم وحماية موكب الزحف الأخضر بمدينة الفولة رغم تحذيرات لجان المقاومة من السماح للزحف الأخضر بالتظاهر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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