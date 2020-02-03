حمدوك يعقد جلسة مباحثات مشتركة مع الرئيس الجيبوتي

التاريخ: 03-فبراير-2020 فى : أخبار 17 مشاهدة أجرى رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك مباحثات ثنائية مع رئيس جمهورية جيبوتي اسماعيل عمر قيلي تتعلق بتعزيز آفاق التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة. Advertisements واستعرض د. حمدوك خلال المباحثات بحسب صحيفة السوداني الدولية، تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد عقب ثورة ديسمبر المجيدة وجهود الحكومة الانتقالية لتجاوز تحديات المرحلة لتعزيز الأمن والاستقرار من خلال تحقيق السلام الشامل بالبلاد، وأمن رئيس مجلس الوزراء على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع جيبوتي في المجالات المختلفة، مستعرضاً رؤية السودان من خلال رئاسته لمنظمة الإيقاد بالاستفادة من رؤى ومقترحات جمهورية جيبوتي باعتبارها دولة مقر وذلك في إطار التنسيق القائم بين البلدين بما يحقق الأمن لدول المنظمة وتبادل المنافع المشتركة لصالح شعوبها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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