ضبط مصانع وشركات تستغل الأطفال كعمالة رخيصة بالخرطوم

ضَبَطت الشرطة، أصحاب مصانع وشركات تستغل الأطفال القُصّر كعمالة مؤقتة رخيصة جنوب الخرطوم.

وأوقفت مباحث شرطة مايو الشاحنات، أربعة متهمين بينهم سوري الجنسية، يستخدمون أطفالاً من الجنسين في مصانعهم وشركاتهم العاملة في تصنيع الأدوات البلاستيكية وتدوير البلاستيك، وحررت عدداً كبيراً من الأطفال.

وقال مصدر أمس، إن المباحث رصدت معلومات عن نشاط تلك المصانع في استغلال حاجة الأطفال في مِهَن لا تتناسب مع أعمارهم وبأجور زهيدة، وحصلت على إذن من النيابة وشنّت حملة برفقة شرطة حماية الأسرة والطفل أسفرت عن ضبط أصحاب أربعة مصانع وشركات، وحرّرت عدداً كبيراً من الأطفال، الذين كشفوا أن أجورهم اليومية تتراوح بين (90– 140) جنيهاً بواقع (8– 12) ساعة في اليوم.

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وبحسب صحيفة الصيحة، أشارت المصادر إلى أن الأطفال وُجِدوا يعملون في بيئة صحية مُتردّية تنقصها معايير السلامة والأمن ولا تراعي أدنى درجة من حقوق الطفل التي نصت عليها الدساتيرُ والمعاهدات والقوانين الدولية وقانونا الطفل والعمل الوطنييْن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)