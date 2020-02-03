الخارجية السودانية تؤكد عدم إصابة أي سوداني بـ (كورونا)

أكدت وزارة الخارجية السودانية عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس “كورونا” بالجالية السودانية والطلاب بالصين.

و أفادت الوزارة خلال تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني الدولية أمس الأحد وقالت بمتابعة بعثتها ببكين وقنصليتها بقوانجو لكافة المستجدات، وقالت إنها تعمل بصورة لصيقة مع السلطات الصينية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تفاقمت الأزمة لضمان سلامة مواطنيها خاصة في مدينة أوهان باقليم خووبي.

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كما نوهت إلى أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في جمهورية الصين الشعبية فيما يلي تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، والذي أدى إلى 304 حالة وفاة حتى تاريخه وإصابة العديد من المواطنين الصينيين في٣١ مقاطعة صينية.

وعبرت وزارة الخارجية السودانية عن خالص مواساتها لحكومة وشعب الصين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)