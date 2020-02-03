الإثنين 3 فبراير 2020 كتب محمد أمين تقدم القيادي البارز بقوى إعلان الحرية والتغيير، ابراهيم الشيخ، بإستقالته المجلس المركزي وحزب المؤتمر السوداني. وقال الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني، في تصريح على صفحته الشخصية بـــ(الفيسبوك) أعلن انسحابي من العمل العام لاسباب خاصة وعامة. واضاف اتقدم باستقالتي من كل المواقع اشغلها في قوى التغيير وحزب المؤتمر السوداني. ويشغل الشيخ منصب المتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى اعلان الحرية والتغيير، وموقعا قياديا بحزب المؤتمر السوداني.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. استقالة قيادي بارز بقوى إعلان الحرية والتغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.