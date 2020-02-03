محمد دحلان يجري ترتيبات جديدة لما بعد محمود عباس.. تفاصيل خطيرة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر مقربة من القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، عن ترتيبات يجريها الأخير في صفوف تياره المسمى “تيار الإصلاح”، بهدف تصدر المشهد السياسي الفلسطيني في مرحلة ما بعد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

وقالت المصادر لصحيفة الأخبار اللبنانية، إن دحلان يسابق الزمن في ترتيب وضع تياره، وضمن مساعيه لتأسيس أطره النقابية، أنشأ أخيراً مكتباً مركزياً لصحافيّيه على غرار “المكتب الحركي لصحافيّي فتح”، فيما يعمل على إنشاء مؤسسات إعلامية في قطاع غزة، مقابل منع عباس نشاطه في الضفة المحتلة.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الجهود تترافق مع العمل على إعادة إحياء مؤتمر “عين السخنة” بنسخته الثانية، على أن يجري فيه “استهداف طاقات إعلامية وحقوقية”.

ولفت إلى أن نشاطات دحلان داخل مصر، تجرى تحت أعين النظام المصري، الذى رعى في وقت سابق، عبر “المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط” القريب من جهاز المخابرات، مؤتمر “عين السخنة” الأول، الذي أثار حفيظة السلطة الفلسطينية.

ويشتكي مسؤولون مقرّبون من “أبي مازن” من موقف كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، التي دعم أطرافها “صفقة القرن”، وهم أنفسهم مَن يرون في دحلان رجل المرحلة المقبلة.

عربي21