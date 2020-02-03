“رشيدة طليب” تثير جدلا واسعا بإطلاقها صيحات استهجان ضد كلينتون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت النائبة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، رشيدة طليب، جدلا واسعا، بعد إطلاقها صيحات استهجان ضد المرشحة السابقة لرئاسة البلاد، هيلاري كلينتون.

وكانت طليب تشارك مع زميلتيها بمجلس النواب، براميلا غايبال وإلهان عمر، في حلقة نقاش بولاية آيوا، الجمعة، عندما أطلق عدد من الحضور صيحات استهجان ضد كلينتون، التي نافست الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات 2016.

وأثناء محاولة مديرة السهرة منع تلك الصيحات، تدخلت “طليب” وقامت بتشجيعها، وإطلاقها شخصيا.

وقالت النائبة الأمريكية، من أصل فلسطيني: “لا يمكنني البقاء هادئة”، وجددت إطلاق هتاف استهجان ضد كلينتون، إزاء توجيهها مؤخرا انتقادات حادة للمتسابق الحالي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي ومنافسها السابق، بيرني ساندرز.

وأضافت طليب: “لا بأس بذلك، سيخرس الكارهون يوم الاثنين عندما نفوز”، في إشارة إلى الحملة التي تشارك فيها دعما لساندرز.

وفي وقت لاحق، قالت طليب، في بيان نشرته عبر تويتر، إن حبها للحركة التي أفرزتها الحملة الانتخابية دفعها للتصرف بشكل اندفاعي، مؤكدة حرصها على وحدة الحزب الديمقراطي لإسقاط ترامب في الانتخابات المقررة بعد تسعة أشهر.

عربي21