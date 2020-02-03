إختبار شائك للمريخ في الدوري الممتاز

الخليج 365 :

يخوض المريخ الخرطوم اختبارًا شائكًا أمام نظيره هلال كادوقلي عندما يحلّ ضيفًا عليه غدًا”الثلاثاء” بملعب”مورتا” ضمن المرحلة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدّر المريخ المنافسة بعد حصوله على”35″ نقطة، ويتطّلع إلى مواصلة نتائج الإيجابية في المنافسة والتمسّك بالمركز الأوّل وعدم التنازل عنه.

ودائمًا ما يعاني”الأحمر” في مبارياته التي يؤدّيها بملعب”مورتا” لطالما يجد منافسة قوية من أصحاب الأرض، غير أنّ الفريق تسلّح بفترة إعدادية بالخرطوم تمخضّت عن أداء أربع مبارياتٍ قوية اختبر فيها المدرب جمال أبو عنجة الجاهزية الكاملة لفرقته لجولات الممتاز.

ولقاء هلال كادوقلي غدًا يعدّ اختبارًا صعبًا للمدرب جمال أبو عنجة الذي سيكون مطالبًا بمحو الصورة الباهتة التي ظلّ يظهر بها فريقه في مبارياته خارج الأرض خلال المرحلة الماضية.

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ويفقد”الأحمر” ثلاثة من لاعبيه في لقاء الغد بقيادة الغاني ريشموند، عماد الصيني، ومحمد الرشيد لأسبابٍ مختلفة.

وفقد المريخ عديد من النقاط خارج ملعبه بالولايات في القسم الأوّل من المنافسة، بعدما خسر أمام حي الوادي نيالا، الأمل عطبرة وهلال الأبيض ليفقد تسع نقاط كاملة.

وعلى الجهة الأخرى، يأمل هلال كادوقلي إلى انطلاقة قوية في المنافسة والعودة إلى جادة الطريق لا سيما والفريق يتواجد في مراكز متأخرة.

ويتربّع الفريق الشهير بـ”أسود الجبال” في المركز الخامس عشر برصيد من النقاط يصل إلى”15″.