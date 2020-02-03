أنقرة تطلب ملف التحقيق بقتل جمال خاشقجي.. والرياض ترفض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة يني شفق، الاثنين، أن وزارة الخارجية التركية طلبت رسميا من السلطات السعودية ملف التحقيقات التي أجرتها محكمة الرياض حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وفي التفاصيل، أشارت صحيفة يني شفق، في تقرير ترجمته “عربي21″، إلى أن الإدعاء العام في إسطنبول تقدم بطلب رسمي، إلى سلطات الرياض، عبر الإدارة العامة للقانون الدولي والعلاقات الخارجية التابعة لوزارة العدل، للاطلاع على تفاصيل محاكمة المتهمين بالجريمة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي، أن السلطات السعودية لم تستجب لطلب مكتب المدعي العام بإسطنبول.

وكان النائب العام السعودي، أعلن أن المحكمة قضت بإعدام خمسة، ومعاقبة ثلاثة آخرين بالسجن 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده العام الماضي.

ونوهت الصحيفة إلى أن السلطات السعودية لم تحدد أسماء الأشخاص الخمسة الذين حكم عليهم بالإعدام.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية التركية، خاطبت رسميا نظيرتها السعودية، وطلبت منها المعلومات المتعلقة بمجريات المحاكمة، بعد رفض السلطات السعودية التجاوب مع الإدعاء العام التركي.

وأوضحت، أن الخارجية التركية طلبت بكتاب خطي، التفاصيل المتعلقة بالجزاءات التي تم اتخاذها، وأسماء المتهمين الذين تمت معاقبتهم، وما إذا كانت المحاكمة مستمرة أم لا.