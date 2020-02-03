الوضع الصحي لأمير الكويت يثير القلق واسمُهُ يتصدّر حديث الكويتيين في تويتر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تصدّر وسم باسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، موقع “تويتر” في الكويت، بعد انتشار أنباء متضاربة عن وضعه الصحي عقب إجرائه فحوصات طبية بأمريكا.وتصدر وسم “#صباح_الاحمد” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالتريند الكويتي على تويتر، خلال وقت قياسي وتحول لتظاهرة إلكترونية في حب أمير الكويت مع الدعاء بالسلامة والشفاء العاجل له.وكانت الإعلامية الكويتية الشهيرة، فجر السعيد، كشفت في وقت سابق تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت، الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.وقالت السعيد في تغريدة رصدتها “وطن”، ” الحمدلله خرج صاحب السمو حفظه الله ورعاه من المستشفى بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة … سلامات ياحبيب الشعب ويعل المرض والتعب فيني ولافيك … تفداك الروح والعمر والصحه يابوناصر يا تاج الراس”.

كما ذكرت وكالة أنباء الكويت الرسمية أن أمير البلاد تعافى من العارض الصحي الذي ألم به.وشارك عبر الوسم العديد من الخليجيين والعرب خارج الكويت خاصة من سلطنة عمان، والذين عبروا عن حبهم الكبير لأمير الإنسانية كما وصفوه مشيدين بجهوده الكبيرة لحفظ استقرار ولحمة المنطقة سائلين الله له الشفاء العاجل.