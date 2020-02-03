ننشر تفاصيل اجتماع المؤتمر الشعبي ورئيس الوزراء

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الإثنين 3 فبراير 2020
كشفت "صحيفة السوداني الدولية" اليوم عن اجتماعٍ ضم رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك مع قيادات من المؤتمر الشعبي خلال الأيام الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللقاء تناول تطورّات الأوضاع السياسية بالبلاد والحالة الصحية للأمين العام للحزب علي الحاج ومقابلته الطبية في ألمانيا.
وقالت الصحيفة إنّ مصدرها رفض عدم الكشف عن تفاصيل أكثر عن الاجتماع وأمتنع عن ذكر أسماء القيادات التي شاركت فيه.
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