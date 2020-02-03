- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإن هذه القارة “قد عادت إلى أحضان إسرائيل”.
وفي حديثه للصحفيين قبيل مغادرته إلى أوغندا، قال نتنياهو “إنني أسافر الآن للقيام بزيارة أخرى إلى إفريقيا، وهذه هي الزيارة الخامسة التي أقوم بها خلال الثلاث سنوات ونصف الأخيرة”.
وأضاف أن “إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإفريقيا قد عادت إلى أحضان إسرائيل. هذه العلاقات تتسم بأهمية كبيرة على الصعد الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية”.
ولفت نتنياهو إلى أن زيارته لأوغندا تهدف إلى تعزيز علاقات إسرائيل مع هذه الدولة، مؤكدا أنه متفائل “ببشائر جيدة بالنسبة لدولة إسرائيل في نهاية هذا اليوم”.
وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: القارة الإفريقية عادت إلى أحضان إسرائيل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.