نتنياهو: القارة الإفريقية عادت إلى أحضان إسرائيل!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإن هذه القارة “قد عادت إلى أحضان إسرائيل”.

وفي حديثه للصحفيين قبيل مغادرته إلى أوغندا، قال نتنياهو “إنني أسافر الآن للقيام بزيارة أخرى إلى إفريقيا، وهذه هي الزيارة الخامسة التي أقوم بها خلال الثلاث سنوات ونصف الأخيرة”.

وأضاف أن “إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإفريقيا قد عادت إلى أحضان إسرائيل. هذه العلاقات تتسم بأهمية كبيرة على الصعد الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية”.

ولفت نتنياهو إلى أن زيارته لأوغندا تهدف إلى تعزيز علاقات إسرائيل مع هذه الدولة، مؤكدا أنه متفائل “ببشائر جيدة بالنسبة لدولة إسرائيل في نهاية هذا اليوم”.

وكالات