ترامب يرتكب خطأ فادح في تويتر!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ارتكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ يتمثل بذكر ولاية ميسوري عند تهنئته لولاية كانزاس بعد فوز فريقها كانزاس سيتي تشيفز ببطولة السوبر بول لكرة القدم الأمريكية.

وأخطأ ترامب في تغريدة نشرها على تويتر، قال فيها: “تهانينا إلى رؤساء كانزاس سيتي على مباراة عظيمة وعودةً رائعة من تحت ضغط هائل”.

وأضاف: “نحن فخورون بكم وبولاية ميسوري العظيمة. أنتم أبطال حقيقيون”.

ولفت هذا الخطأ انتباه رواد موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، لأن ترامب نفسه قام في وقت سابق بانتقاد السيناتور الديموقراطي السابق في ولاية ميسوري كلير مكاسكيل.

وفاز نادي كانزاس سيتي تشيفز على سان فرانسيسكو فورتي نينرز، يوم الأحد، بمباراة الكأس الرئيسية في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية “NFL” بنتيجة 31-20. المادة السابقة حركة فتح: “صفقة القرن” تنفيذ حرفي لنظام “الأبرتايد” العنصري ولن نقبلها المقالة القادمة جواد ظريف يحذر أوروبا من أي إجراءات قد تفضي إلى تعليق التزاماتها بالاتفاق النووي

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