سفير ليبي يعلن انشقاقه عن حكومة الوفاق والانحياز لـ”شرعية الشعب”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن القائم بالأعمال في سفارة ليبيا لدى النيجر، عبد الله بشير، اليوم الاثنين، انشقاقه عن حكومة الوفاق.

وقال السفير الليبي إنه ينحاز “لشرعية الشعب الليبي المتمثلة في مجلس النواب والحكومة الليبية المنبثقة عنه، مباركا انتصارات الجيش في حربه ضد الإرهاب والميليشيات”، وذلك بحسب قناة “ليبيا 24”.

وذكر السفير، في مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية التابعة للحكومة المؤقتة، “نظرا للمرحلة الاستئثانية التي تمر بها البلاد ومحاولات شرعنة الغزو الأجنبي لبلادنا الحبيبة وامتهان المجلس الرئاسي لقوة تهدف لزعزعة أمن واستقرار ليبيا، وسلب القرار الوطني، أعلن انحيازي الكامل لشرعية الشعب المتمثلة في مجلس النواب والحكومة الليبية المنبثقة عنه”.

وأضاف “وهنا يتوجب علي التأكيد على أنني أمثل دولة ليبيا بجميع أطيافها وكافة مناطقها، كما أدعم الجيش في حربه على الإرهاب والمليشيات والخارجين على القانون، على أن يؤدي ذلك إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة تفسح المجال لقيام دولة القانون والمؤسسات واستعادة هيبة الدولة وسيادتها والدخول في مرحلة ازدهار دائم”.