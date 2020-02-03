بريطانيا تشدد القواعد على المدانين بالإرهاب بعد هجوم العاصمة لندن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه سيتم فرض قواعد أكثر صرامة على إطلاق سراح المدانين في جرائم إرهابية، بعدما طعن متشدد شخصين عقب أيام من إطلاق سراحه بعد أن قضى نصف مدة سجنه.

قتلت الشرطة سوديش أمان، أمس الأحد، بعد أن هاجم المارة بسكين طولها 25 سم في شارع مزدحم في لندن. وكان أمان قد سجن في 2018 في تهم بحيازة وثائق إرهابية ونشر مطبوعات إرهابية.

وأشاد أمان في السابق بأنشطة تنظيم “داعش” الإرهابي وشارك على الإنترنت مجلة تابعة للتنظيم كما شجع صديقته على قطع رأس والديها.

وقال جونسون إن الحكومة ستعلن تغييرات جذرية في نظام التعامل مع المدانين في جرائم الإرهاب.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل “هذه الإجراءات ستأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذت بالفعل” وأضافت أن تشريعا سيسن لإنهاء الإفراج المبكر عن المدانين في جرائم الإرهاب.

وتابعت “من الصواب إبقاء هؤلاء الأفراد خلف القضبان”.