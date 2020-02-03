مصر تكشف حقيقة نيتها تأجيل الدراسة بسبب فيروس “كورونا” الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي حقيقة نية الوزارة تأجيل الدراسة، بسبب فيروس “كورونا” الجديد.

ونقل موقع “مصراوي” عن شوقي، قوله إنه لا يوجد أي نية لأي تغيير في موعد عودة الدراسة في المرحلة الدراسية الثانية المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل 9 فبراير/ شباط.

وتابع قائلا “أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع إجازات على صفحات التواصل وبعض الصحافة الصفراء، الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليلا ونهارا كوزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخرى كثيرة، ونحن نتواصل معهم على مدار الساعة”.

واستمر بقوله “دعونا لا نختلق حالة من الهلع، ونلتزم بتقديرات علمية مسؤولة عنها الدولة”.

واستطرد الوزير المصري قائلا “لا يوجد أي تغيير في الوقت الحالي، وسنخبر الجميع في حالة أي جديد، ولكن دعونا نعمل في هدوء ونترك هذه القرارات للمختصين والمسؤولين عنها”.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت، قبل أيام، تجهيز طائرة خاصة لإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، موطن تفشي فيروس “كورونا” الجديد، مشيرة إلى أنه سيتم وضع القادمين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، لدى عودتهم إلى البلاد لتجنب انتقال العدوى.

وغادرت مطار القاهرة الدولي، أمس الأحد، طائرة خاصة على متنها فريق طبي، لإعادة 306 من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية، والذين أبدوا رغبتهم في العودة إلى مصر، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، في مداخلة تلفزيونية مع قناة “إكسترا نيوز” المصرية، الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطائرة التي تقل المصريين من مدينة ووهان الصينية إلى مصر.

وقالت زايد إن “الطائرة التي تقل المصريين من ووهان سوف تهبط في مطار العلمين، وسيتم نقل العائدين في سبعة أوتوبيسات إلى مكان الحجر الصحي لمدة 14 يوما”.

وأوضحت أنه “خلال هذه الفترة سيتم متابعة حالتهم، ولو ثبت وجود ارتفاع في درجة حرارة أي مصري منهم سوف يتم نقله لمستشفى الإخلاء التي تم تجهيزها على أعلى مستوى”، مشيرة إلى اختيار مدينة مرسى مطروح شمال شرق البلاد لتكون مستشفى الإخلاء بها، نظرا لكونها من أقل الأماكن في التلوث البيئي”.