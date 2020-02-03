الشركة المصرية لنقل الكهرباء: بدء التشغيل التجريبي مع السودان

الإثنين 3 فبراير 2020 أعلنت رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالي، توقيع عقود الربط الكهربائي مع السعودية في 30 مايو القادم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.

وتابعت المشالي أنه تم الانتهاء من تنفيذ خط الربط الكهربائي المصري - السوداني، وبدء العمل حاليًا في مراحل التشغيل التجريبي، من أجل تغذية السودان بالتيار الكهربائي، خاصة في ظل معاناة العديد من المدن السودانية من عجز في التيار الكهربائي.

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