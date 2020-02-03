حميدتي ومشار بجوبا الثلاثاء لمناقشة القضايا العالقة مع سلفاكير

الإثنين 3 فبراير 2020

يغادر نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" وزعيم المعارضة بجنوب السودان رياك مشار، الثلاثاء، إلى جوبا لمناقشة القضايا العالقة مع الرئيس سلفاكير ميارديت.



وقالت مصادر، الإثنين، إن مشار وحميدتي سيتوجهان إلى جوبا للتوصل إلى اتفاق بشأن عدد ولايات جنوب السودان وحدودها.

وتوقعت التوصل إلى تفاهمات قبل المهلة المحددة لتشكيل الحكومة الانتقالية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، أعلن سلفاكير زيادة ولايات البلاد من 10 إلى 32، وهو ما رأت فيه المعارضة انتهاكا لاتفاق السلام الموقع في 2015.

وكان نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا قدم مقترحا للأطراف لحسم مسألة الولايات وحدودها عن طريق آلية للتحكيم بعد 90 يوما.

وأعلنت الولايات المتحدة تحفظها على المقترح الذي تقدم به الوسيط الجنوب الأفريقي بشأن مسألة عدد الولايات وحدودها في جنوب السودان، مطالبة الفرقاء بحل القضايا العالقة وتشكيل الحكومة الانتقالية في موعدها.

وكشفت مصادر أن المباحثات التي أجراها مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي مع مسؤولين في جوبا أبرزهم رئيس جنوب السودان سيلفاكير، حثتهم على ضرورة تشكيل الحكومة الانتقالية في موعدها.

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وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأمريكي ناقش مع زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار جميع القضايا العالقة ومقترح الوسيط جنوب الأفريقي ديفيد مابوزا بشأن حل مسألة عدد الولايات وحدودها.

ويترقب مواطنو جنوب السودان إحلال سلام شامل في بلادهم تقوده الخرطوم عبر تشكيل حكومة توافقية انتقالية تعيد زعيم المعارضة ريك مشار إلى السلطة وإنهاء الاضطرابات.

وبات من المنتظر أن تقود الفترة الانتقالية في جنوب السودان إلى إصلاح المؤسسات وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد وتقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات للعدالة.

وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير قد وقع مع زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار اتفاق سلام في سبتمبر/أيلول 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي الذي أودى بحياة الآلاف.

وسبق أن قال مشار إنه لن يشارك في تكوين حكومة الوحدة الانتقالية قبل حسم ملف قضيتي الترتيبات الأمنية وعدد وحدود الولايات.

وفي سبتمبر/أيلول العام الماضي وقعت الحكومة والمعارضة اتفاقا لتنشيط عملية السلام.

وكان من المفترض تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بجنوب السودان بحلول 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن الموعد النهائي تأجل لمدة 100 يوم.