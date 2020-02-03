وضع أسس جديدة لتوزيع الدعم الحكومي للجامعات السودانية

الإثنين 3 فبراير 2020 أصدرت انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بتكوين لجنة فنية لوضع معايير وأسس لتوزيع الدعم الحكومي، بالإضافة إلى دراسة طلبات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والتوصية بشأنها.

وسمى القرار سامي محمد شريف وكيل الوزارة رئيساً للجنة وعضوية آخرين من الجهات المختصة والأساتذة العاملين في حقل التعليم العالي، ونص القرار على إجازة توزيع أموال البحث العلمي وفق توصية مجلس البحث العلمي، لافتاً إلى ضرورة وضع أسس ومعايير لمتابعة صرف أموال الدعم الحكومي بمؤسسات التعليم العالي فضلاً عن وضع أسس ومعايير لدعم المؤسسات غير الحكومية.

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