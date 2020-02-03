القبض على قيادي بالشعبي…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقت السلطات القبض على القيادي بحزب المؤتمر الشعبي عمر عبد المعروف من منزله أمس بتهمة التخطيط والمشاركة في انقلاب الإنقاذ عام 1989م.

وأصدر النائب العام تاج السر علي الحبر في نوفمبر الماضي قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في الانقلاب على الشرعية الدستورية الذي جرى في 1989م بواسطة الرئيس المخلوع عمر البشير، وأمهل النائب العام لجنة التحقيقات (3) أشهر لتسلم تقريرها النهائي، ابتداءً من شروعها في التحريات، ومنح النائب العام لجنة التحقيق صلاحيات النيابة العامة الواردة في القوانين، وأجاز القرار للجنة الإستعانة بمن تراه مناسباً، ووجه بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها لإنجاز مهمتها. المادة السابقة خبزه أم قراره ؟!.. بقلم صباح محمد الحسن

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