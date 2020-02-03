هلال الكبار وشماته التمهيداب.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? ثمانيه انديه تأهلت لربع نهائي الابطال بينها (6) من شمال افريقيا !!

@ (6) انديه من ثلاث دول (مصر ، تونس ، المغرب) استحوذت على (75%) من مقاعد ربع النهائي وكل افريقيا على مقعدين فقط !!

@ لولا مازيمبي وصن داونز لاحتكرت الدول الثلاث دور الثمانيه !!

@ الثلاثي بات يحتكر المنافسه الافريقيه لذا كان التحالف واضحاً بين الحكم المغربي والفريق المصري .

@ هدف اهلاوي من تسلل واضح وهدف منقوص للهلال سبقته ركلة جزاء اوضح من الشمس .

@ ظلم لاراش الجديد للهلال اقر به الجميع ومن ذلك صفحة الترجي الرسميه .

???? رغم مرارة الخروج من ساحة التنافس الافريقي نقول ، خرج الهلال مرفوع الرأس وبفارق نقطه عن المصنف الاول افريقياً ، والحقيقه ليس نقطه بل هدف ، ذلك ان هدف ازرق واحد كان سيقصي الاهلي ويؤهل سيد البلد .

@ (10) نقاط رصيد محترم اكثر من نصفها من خارج الملعب .

@ في المجموعات الاخري البعض تأهل ب (8) لكن في مجموعة الموت التأهل ب (11)

@ (10) نقاط لا توجد في سجل التمهيداب حتى حينما حققوا انجازهم اليتيم او (بيضة الديك) حسبما يقول المؤرخ الفكي بريمه الذي كان يعمل حينها بفندق السودان ويعرف الكثير عن اسرار (مانديلا) .

@ ان رحل الحكم قنديل الى السماوات العلا فإن ايدام ويوسف عبد الفتاح على قيد الحياة ويمكن ان يدلوا بالمثير عن دور الحكومه في مانديلا ومهمة المرحوم قنديل .

@ اللهم ارحم جعفر حسين الذي قدم للمريخ ما لم يقدمه بريمه واخوانه داخل الميدان.

???? رغم الفارق الكبير في التصنيف والامكانيات الا ان الهلال كان نداً للاهلي وقاسمه الاستحواذ والتســديد والتمرير بل وحتــى دقة التمرير (68 %) لكل .

@الوصول للنقطه (10) يؤكد ان الهلال كفريق لا غبار عليه والمطلوب المحافظه على عناصره مع تعديلات طفيفه .

@ دوري المجموعات اكد ان علة الهلال في خطه الخلفي وان المحترفين اي كلام .

@ التخلص من المحترفين بداية بالعراقي الذي اكدت التجربه انه اقل من الشعله والضباح .

@ استقرار الجهاز الفني مطلوب والاقاله عقب كل خساره اسلوب الادارات العاجزه .

???? رشيد المهديه ابدى اعتراضه على استضافة حمدان حمد كمحلل بالقناة الناقله لابطال افريقيا .

@ الرشيد لا يزال حانقاً على القناة الناقله والتي استغنت عن خدماته .

@ حمدان مدرب بدرجه خبير ويحمل من الشهادات ما لا يحمله المهديه .

@ المهديه حينما كان محللاً بالقناة كان معادياً للهلال بشكل غريب الامر الذي استدعى تدخل المذيع اكثر من مره دفاعاً عن الهلال .

@ عموماً حمدان رياضي محترم صاحب اخلاق رفيعه لم يحدث ان سعى لفصل مذيع للعمل مكانه ولم يكن انتهازي مع الكيزان ابان عهدهم المشؤم .

???? التمهيداب الذين شجعوا الاهلي وفرحوا لخروج الهلال نسوا ان فريقهم خرج من المنافسه منذ العام الماضي !!

@ التمهيداب تركوا تشجيع فريقهم وباتوا يشجعون خصوم الهلال !!

@ عموماً فرحتهم بخروج الهلال ستنتهي غداً في كادوقلي وما ادراك ما كادوقلي .

???? احسن محمود صالح زعيم اهلي الخرطوم وهو يستقبل محمود الخطيب رئيس اهلي مصر ويكرم وفادته .

???????? كلام سياسه .

@ رغم صرف المليارات فشلت مسيرة الكيزان في غرب كردفان .

@ حشدوا الاغراب على (الفوله) واتوا بهم من كل انحاء السودان ورغم ذلك جاء الحشد اي كلام لدرجة ان السلطات الامنيه تجاهلت الحشد ذلك انه لا يؤثر حتى على حركة الشوارع التي مر بها .

@ بالمناسبه اين المسيرات التي قرروها بالخرطوم كل سبت !!

@ تنظيم الكيزان يلفظ انفاسه ويلحق بتؤامه الاتحاد الاشتراكي .

@ رأس الجماعه هرب لتركيا وتركوا الذنب يفرفر في حشرجة المووت بالخرطوم .

@ الساحه خاليه الا من شباب المقاومه والكندكات .

@ عافي منكم .

@ دواس جد .

@ شكراً حمدووك المحبوب .

@ حمدووك الناس حبووك