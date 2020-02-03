إغتصاب جماعي لفتيات سودانيات….

الخليج 365:

فجعت منطقة “سرف عمرة” التابعة لولاية شمال دارفور، غربي السودان،بحادث جديد مأساوي، عندما أقدمت مليشيات مسلحة، كانت تتحرك بدراجات نارية على إغتصاب جماعي لنحو “6” عندما خرجن لجمع الحطب.

وكانت مدينة “سرف عمرة” شهدت قبل نحو إسبوعين، حادثة إختطاف ومقتل طفلين، على يد مليشيات مسلحة، ونهب “ركشه” كانوا يقودونها، وأوقفت الشرطة عدد من المشتبه بهم، تجري التحري معهم.

ووفقاً لمصدر تحدث ل”صوت الهامش” أن نحو سته فتيات، يقمن بحي “كينق” شرقي مدينة سرف عمرة، تعرضن للإغتصاب الجماعي، عندما خرجن لجمع الحطب في أطراف المدينة .

وأشار أن الضحايا، أبلغوا الشرطة وقالو في بلاغهم أنهن تعرضن للإغتصاب من قبل مجموعة مسلحة كانت على متن ثلاث دراجات بخارية، تناوبوا على إغتصابهن، وفروا هاربين وتركهم في حالة إنسانية سيئة .

وبين المصدر أن الفحوصات الطبية أثبتت تعرض الضحايا للإغتصاب، ودونت الشرطة بلاغ في مواجهة مجهولين، وتوالي تحرياتها لتوقيف المتهمين.

و ماتزال المليشيات المسلحة، تروع سكان إقليم دارفور، حيث كثرت الجرائم المرتكبة بواسطة المليشيات المسلحة، مستغلة هشاشة الوضع الأمني، وتغاضي السلطات الولاية على الجرائم التي يركبونها، على مرأي ومسمع من الأجهزة الأمنية.