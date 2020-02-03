تفاصيل جديدة في قضية وداد بابكر…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جددت نيابة الثراء الحرام (الاحد 2 فبراير 2020 م ) حبس المتهمة زوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر للمرة الرابعة على التوالي لمدة أسبوعين.

وأكدت النيابة أنها توصلت إلى إفادات ومعلومات جديدة حول الأراضي والأموال التي تمتلكها، وقالت إن تجديد الحبس بغرض مواصلة التحري والتحقيق.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة تحقق مع وداد حول إمتلاكها قطع أراضٍ بضاحية (كافوري) ، وحول الحسابات المصرفية التي تمتلكها، وكانت النبابة قد وجهت لها تهمة تحت المادة (7) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، ورفضت في وقت سابق الإفراج عنها بالضمانة. المادة السابقة وبعدين معاك يا (هلال) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل المقالة القادمة إغتصاب جماعي لفتيات سودانيات….

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