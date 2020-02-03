وبعدين معاك يا (هلال) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• الكورة بالجد لو ما مجنونة .. الاهلي المصري شنو كمان يتعادل مع الهلال.

• أول أمس الهلال ما كان في يومه نهائي .. حتي أطهر ما سدد في مرمى الاهلي.

• ما عايزين نندم على اي حاجة حصلت .. بس حاجة تزعل والله.

• التأهل كان قريب جدا من الهلال .. ما عايز أتذكر مباراة النجم الساحلي في ام درمان.

• المباراة دي سبب ضياع فرصة الهلال في التأهل لدور الثمانية في البطولة الافريقية.

• والبزعل جد جد .. الهلال حصد ستة نقاط خارج ملعبه .. وبعد دا ودع.

• والاهلي المحظوظ حصل على نقطتين خارج ملعبه بس وتأهل.

• محظوظين بالجد .. وبعد دا كمان عايزين تشتكو للاتحاد الافريقي.

• انا لو في محل الاتحاد الافريقي طوالي أعيد المباراة دي.

• والله لو حصل كدا .. الباقي (تموه خيال).

• ناس الاهلي لحدي الليلة ما مصدقين النتيجة التعادلية.

• مصر كلها كانت متأكدة من هزيمة الاهلي امام الهلال.

• الاهلي الموسم دا تعبان شديد.

• خسر من النجم في تونس .. وفاز عليهو بكرامة البليلة في القاهرة.

• وكمان فشل في الفوز على بلاتنيوم في زيمبابوي .. وحقق فوز غير مقنع على الفريق دا في مصر.

• كمان الهلال احترموا اكتر من اللزوم في القاهرة.

• مستوى الهلال الموسم دا (حير) الناس كلها.

• الجماهير طلعت حزينة جدا .. ولحدي الليلة متحسرة على كدا.

• في النهاية دي كرة القدم.

• لو خططنا بالطريقة الصاح .. الهلال دا الموسم الجاي ما بتحصل تاني.

• بس البقعد لينا في الواطة دي ويخطط منو.

• يا ناس الوصيف عليكم الله أخجلوا شوية.

• الفرحانين ليها شنو.

• يا بتوع التمهيدي.

• ولا كلمة.

((صمت اخير))

• نحن الهلال بنريدو جد.