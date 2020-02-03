وبعدين معاك يا (هلال) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• الكورة بالجد لو ما مجنونة .. الاهلي المصري شنو كمان يتعادل مع الهلال.
• أول أمس الهلال ما كان في يومه نهائي .. حتي أطهر ما سدد في مرمى الاهلي.
• ما عايزين نندم على اي حاجة حصلت .. بس حاجة تزعل والله.
• التأهل كان قريب جدا من الهلال .. ما عايز أتذكر مباراة النجم الساحلي في ام درمان.
• المباراة دي سبب ضياع فرصة الهلال في التأهل لدور الثمانية في البطولة الافريقية.
• والبزعل جد جد .. الهلال حصد ستة نقاط خارج ملعبه .. وبعد دا ودع.
• والاهلي المحظوظ حصل على نقطتين خارج ملعبه بس وتأهل.
• محظوظين بالجد .. وبعد دا كمان عايزين تشتكو للاتحاد الافريقي.
• انا لو في محل الاتحاد الافريقي طوالي أعيد المباراة دي.
• والله لو حصل كدا .. الباقي (تموه خيال).
• ناس الاهلي لحدي الليلة ما مصدقين النتيجة التعادلية.
• مصر كلها كانت متأكدة من هزيمة الاهلي امام الهلال.
• الاهلي الموسم دا تعبان شديد.
• خسر من النجم في تونس .. وفاز عليهو بكرامة البليلة في القاهرة.
• وكمان فشل في الفوز على بلاتنيوم في زيمبابوي .. وحقق فوز غير مقنع على الفريق دا في مصر.
• كمان الهلال احترموا اكتر من اللزوم في القاهرة.
• مستوى الهلال الموسم دا (حير) الناس كلها.
• الجماهير طلعت حزينة جدا .. ولحدي الليلة متحسرة على كدا.
• في النهاية دي كرة القدم.
• لو خططنا بالطريقة الصاح .. الهلال دا الموسم الجاي ما بتحصل تاني.
• بس البقعد لينا في الواطة دي ويخطط منو.
• يا ناس الوصيف عليكم الله أخجلوا شوية.
• الفرحانين ليها شنو.
• يا بتوع التمهيدي.
• ولا كلمة.
((صمت اخير))
• نحن الهلال بنريدو جد.
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