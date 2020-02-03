هل انتزعتما السلطة من أجل إباحة الدعارة والتفسخ والانحلال؟!.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] أجاز مجلس وزراء قحت المسيطر عليه من الحزب الشيوعي تعديلات القانون الجنائي الذي اباح الدعارة والافعال الفاحشة والمخلة بالآداب العامة، وستعرض تلك التعديلات على اجتماع مشترك للمجلس السيادي ومجلس الوزراء للاجازة النهائية!

] اخاطب اليوم بصفة خاصة كلاً من رئيس ونائب رئيس المجلس السيادي البرهان وحميدتي واسائلهما قبل ان اسائل قحت المجاهرة بالعلمانية ومجلس وزرائها المحتشد بالشوعيين وبني علمان والتي ما كان ممكنا ان تستلم السلطة لو مكث المتظاهرون امام القيادة العامة عاماً كاملاً او اعواماً لولا قيام اللجنة الأمنية ومن ثم المجلس العسكري بانتزاع تلك السلطة وتسليمها اياها: اسائلهما: هل انتزعتما السلطة من الرئيس السابق عمر البشير لتعلنا الحرب على الله ورسوله من خلال تعديلات القانون الجنائي التي اباحت كل تلك المنكرات بالرغم من ان حميدتي كان قد اعلن في لقاءات متلفزة وفي تعهدات مشهودة ان (الدين خط أحمر) ولن يؤتى من قبلهم البتة؟!

] كيف ولماذا ظللتما صامتين والدين ينتقص كل يوم منذ ان سلمتما السلطة لقحت بقيادة الحزب الشيوعي الذي تعلمان توجهاته العلمانية المعادية للدين والتي بدت منذ ان اصر على اقصاء الاسلام من مصادر التشريع في الوثيقة الدستورية، ثم من خلال تنصيب وزراء ومديري هيئات ومؤسسات لم يخفوا توجهاتهم المعادية للاسلام، مما بدا من خلال قوانينهم وقراراتهم التي تنتقص الاسلام وتحط من قدره يوماً بعد يوم، وهل ادل على ذلك من وزير العدل الذي قدم تعديلات القانون الجنائي المشرعنة للاباحية والدعارة مما اجيز أخيراً من قبل مجلس وزراء حكومة حمدوك في انتظار البت فيه من مجلسكم السيادي، ووزير التربية الذي لم يجد غير الجمهوري الزنديق (القراي) ليعينه على رأس المناهج التعليمية ليعلن فور تنصيبه عن توجهاته المستهدفة لازالة القرآن الكريم من المناهج؟!

] لا احتاج الى سرد مخازي وزراء حكومة حمدوك الفاشلة في شتى المجالات فقد كتبنا عن ذلك كثيراً.

] اسائل البرهان وحميدتي مجدداً: بربكما ماذا تقولان له إن سألكما وانتما تجيزان القوانين المعروضة امامكما لتبرير فعلتكما، ثم ماذا فعلتما بشأن الأمانة التي وليتماها بعد ان انتزعتماها عنوة من سابقكما والتي طلب ربكما اليكما ان تؤدياها بحقها: (إِنَّ ٱللَّهَ یَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأمانات إِلَى أَهلِهَا وَإِذَا حَكَمتُم بَینَ ٱلنَّاسِ أَن تَحكُمُوا بِٱلعَدلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُكُم بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِیعَا بَصِیرا)؟!

] هل سلمتما الأمانة الى من يقيم الدين ام الى من ينتقصه وينتهك حرماته وهل حكمتما بالعدل وانتما تمنحاها لقحت دون غيرها من القوى السياسية ولمدة اربع سنوات بدون ادنى استحقاق انتخابي، ثم من اباح لكما ان تسلما السلطة التي انتزعتماها الى من تعلمان انه يحادد الله ورسوله بالرغم من علمكما انه لم يفوض من الشعب السوداني ليشن الحرب على دين الله؟!

] هل ثار الشعب للمطالبة بالعلمانية والاباحية والدعارة والخروج على الآداب العامة وعلى قيمه وتقاليده السمحة؟! ام طلباً للعيش الكريم الذي لم يتوافر إنما زادت حياة الناس ضنكا على ضنك وساءت اكثر مما كانت عليه في النظام السابق؟!

] خبراني بالله عليكما ما هي مشروعية اجازة هذه التعديلات التي ستستجلب عليكما سخط الله وسخط الشعب إن سمحتما بتمريرها.. هل أجريتما استفتاءً شعبياً لتبرئة نفسيكما إذا سئلتما يوم الفزع الأكبر عن سبب اجازتها؟!

] اخاطب الشعب السوداني الكريم ان يدافع عن دينه وهويته اما من مازالوا يظنون ان هذه الحكومة تمثل الشعب او الثورة فاني اود ان اسالهم عن ما يثبتون به صحة دعواهم بما في ذلك مدى تحقيق الحكومة للمطلوبات التي ثار من اجلها الشعب والمتعلقة بمعاشهم وتحقيق السلام وما اذا كان الشعب خرج محتجاً على الشريعة او مطالباً بالعلمانية وبالفجور والفسق والانحلال والتفسخ والاباحية مما لم تنجح هذه الحكومة الشيوعية في انجاز شيء غيره؟!

] يقول بعض بني قحتان، ومنهم ساطع الحاج الذي ربما لا تملأ عضوية حزبه الناصري رقشة، إن قحت تستحوذ على 80% من الشعب فاذا كان الامر كذلك فلماذا لا تستعجلون اجراء الانتخابات لتكتسبوا شرعية حقيقية؟!

] إني لأطلب من القائدين البرهان وحميدتي أن يستبرئا لدينهما باجراء استفتاء قبل اجازة هذه التعديلات، والا فإننا سنسائلهما شعبياً وامام الله تعالى إن اقدما على اجازة هذه التعديلات المنكرة.

] ثم إني لاطلب اليهما ان يصححا المسار فقد عجزت حكومة قحت تماماً وآن للمجلس العسكري ان يسترد الأمانة ويسلمها الى الشعب خلال عام واحد على غرار ما فعل المشير سوار الدهب رحمه الله، والا فإني اخشى من فتنة تدهم هذه البلاد وتنزلق بها الى عواقب وخيمة، سيما انها تعاني من الهشاشة والضعف في بيئتها الاجتماعية والسياسية تؤهلها للانفجار.