قاعدين عشر سنوات؟.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

– عثمان

– أيام (الدرت) انتهت .. وطير السمبر الآن فوق الأشجار

– فهمت؟

– .. وحكاية الثور التي حكيناها أمس تكرر عندنا.. فنحن إن تكلمنا.. تعبنا.. وإن سكتنا تعبنا.. والإشارات تكفي

-وبعض إشارات الأسبوع الماضي هي

– في القاهرة بيت عجيب.. بيت سكن فيه النميري.. بعد الانتفاضة .. وسكن فيه الصادق بعد النميري.. والآن فيه قوش

– وللسخرية يسمون البيت هذا (المستشفى)

– وإلى المستشفى هذا يطير الصادق الشهر الماضي للقاء قوش

– وتطير شخصية عسكرية كبيرة للقاء قوش

– والبحث عن (الشفاء) ساخن

– وفي الأيام ذاتها في الخرطوم حيث كل أحد يتربص بكل أحد كان المشهد هو

– التجمع يعد للمسيرة ( المليونية ) والتجمع يستنجد بالشيوعي

– والشيوعي يقول للمندوب/ في اللقاء السري/

: قول للخونة ديل لازم تشترطوا أن يكون الولاة من المستقلين

– الشيوعي يعرف أن حمدوك لن يختار أحداً من الشيوعي.. في شهادة بضعف الشيوعي

– والشيوعي يهمه أن يفشل موكب المهنيين حتى لا يبقى هو الضعيف وحده

– والشهادات تتدفق.. شهادات على ضعف الشيوعي وضعف قحت والمعركة

– وحمدوك يرفض لقاء الموكب الهزيل (ويرسل إليهم عصمت صاحب الأربعة وستين مليار..) لاستلام المذكرة

– والشعور الهائل بالضعف.. شعور الشيوعي بضعفه يطلق حواراً مدهشاً.. وفي الاجتماع السري قالوا

: لازم ندخل غازي الحكومة

قالوا: تدخلوا الكيزان؟

قالوا: كيزان أو سمبر.. هذا واقع لا مهرب الآن منه

– والشعور بضعف الشيوعي وقحت رائحته تصل إلى أنف الصادق والصادق يقترح (توسيع المواعين)

– وصرخوا: أها.. قام على كلامو القديم.. عايز يدخل الكيزان

– والشعور بضعف الشيوعي وقحت تراه عيون الأمريكيين والوفد الأمريكي (يأمر) بإشراك الإسلاميين

قالوا.. هذا أو يذهب السودان في داهية

– والأظافر السياسية يستخدمها الوفد.. فالوفد الأمريكي حين يرى الشيوعيين يترددون في إشراك الإسلاميين يقول للجهتين (الشيوعي وقحت)

– ظللتم تحدثوننا لسنوات عن مجازر في دارفور ومقابر جماعية .. والآن.. إما أن نرى المقابر هذه.. أو نعلن أنكم كذابون

– والمعركة التي تمزق كل شيء تصل إلى مرحلة مهمة

– وقاموس المرحلة

– يسأل .. ويجيب

– في السؤال قالوا: لماذا يُعتقل بكري الآن؟

في الإجابة قالوا: لأن غازي والأمريكيين والضعف جهات تجعل بكري يذهب إلى كوبر للحديث مع البشير والآخرين هناك ( الجماعة بدوا يتفاهموا؟)

قالوا: وإعلان لقاء حمدوك وغازي هو أول إيقاع للأغنية

قالوا: الأمريكيون عجزنا عن إقناعهم فنحن حين نقول للوفد الأمريكي إن الوضع الآن .. في دارفور أحسن قالوا: البشير وقّع مع عدد من الحركات المسلحة.. فهل وقّعتم أنتم

– قالوا: قلنا لهم نحن ذهبنا إلى كاودا بشيء يشبه الاستسلام للحركات

– قال الأمريكان: غباء.. فهذا يجعل الإسلاميين ضدكم تماماً.. عندها لا ينفع ألف توقيع مع الحركات

عثمان

– المشاهد هذه تصبح هي الخطيب الذي يخطب الآن فوق أعلى منبر ليقول حي على الصلاة

– يبقى أن انطلاقة موجة جديدة من أحاديث الإلحاد تعني أن بعض الجهات الشيوعية تعلن عن وجودها

– والكلام ليس بقروش

– وبعض الجهات الحكومية تقر قانوناً يقول إن مواصفات الكفر التي يقول بها المصحف والسنة والعلماء لا تعني عندهم شيئاً

– وإن اتهام أي شخص لأي شخص بالكفر جريمة عقوبتها عشر سنوات

– ومن يسمع هذا يصيح

: هو الجماعة ديل قاعدين عشر سنوات؟ ده حراق روح ساكت.