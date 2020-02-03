وزارة الصناعة: إنشاء إدارة متخصصة للرقابة على السلع وتزويدها بخط ساخن

الخليج 365 : كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، عن إنشاء إدارة متخصصة في الوزارة للرقابة على السلع، يتم تزويدها بخط ساخن قريباً. وأكد الوكيل ل(باج نيوز) اليوم “الاثنين”، الفراغ من إعداد مسودة قانون تنظيم التجارة والرقابة على الأسواق.

وقال إن العمل يجري حالياً لضبط الأسواق من الفوضى بعد إجازة القانون وإنشاء الجهاز القومي لحماية المستهلك.

واضاف بان اكتمال تلك الخطوات تمت في فترة أقل من شهرين، وان الفضل يرجع لثورة ديسمبر المجيدة التي أعادت للوزارة دورها وهيبتها واختصاصاتها بعد غيبة قاربت (28) عاماً منذ فبراير 1992م.

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