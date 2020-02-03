بدء التشغيل التجريبي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان

الإثنين 3 فبراير 2020

أعلن رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، الانتهاء من تنفيذ خط الربط الكهربائي المصري السوداني.



وقالت صباح مشالي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم بدء العمل حالياً في مراحل التشغيل التجريبي، من أجل تغذية السودان بالتيار الكهربائي.

وأشارت رئيس الشركة، أن ذلك يأتي في ظل معاناة العديد من المدن السودانية من عجز في التيار الكهربائي.

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كان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، قال إن تكلفة الربط الكهربائي بين مصر والسودان بلغت 509 ملايين جنيه، وبمسافة ألف كيلومتر.

ووقعت مصر والسودان، اتفاقاً، منتصف أبريل /نيسان 2018ـ، يقضي بأن يبدأ الربط الكهربائي بين السودان ومصر بـ300 ميجاواط كمرحلة أولى.

يذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة L & T الهندية تقومان بتنفيذ خط الربط الهوائي المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادي حلفا جهد 220 ك.ف، من مشروع تزويد جمهورية السودان بقدرة كهربية تبلغ نحو 150 ميجاوات كمرحلة أولى، على أن يبدأ التشغيل التجريبي بقدرة تبلغ نحو 100 ميجاوات.

ويبلغ طول الخط نحو 100 كيلومتر، ويتم التنفيذ على مرحلتين بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ نحو 6.7 مليون دولار.