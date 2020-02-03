المؤتمر الشعبي: أحزاب بقوى الحرية والتغيير تلقت أموالاً وسيارات من الخارج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم المؤتمر الشعبي أحزاب تتبع لقوى الحرية والتغيير بتلقي أموال و”دراهم” بجانب سيارات فارهة من الخارج، في وقتٍ وصف فيه الحزب قوى الحرية والتغيير بالمؤتمر الوطني.

وأكّد الأمين السياسي للشعبي إدريس سليمان في تصريحاتٍ لصحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأثنين” أنّ حكومة التغيير قامت على محاصصة مبنية على أقليّة أيدولوجية معينة، وبالتالي تفتقد إلى الحاضن السياسي والرؤية السياسية بجانب قصور في النظر لحل الأزمات.

وشدّد سليمان أنّ هذه المجموعة تبحث عن مصالحها الذاتية بعيدًا عن مصالح الوطن.