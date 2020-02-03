عودة السوق الأسود وشكاوي من إرتفاع أسعار الرغيف بولاية الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اشتكى عدد من المواطنين بولاية الجزيرة من ارتفاع سعر الرغيفة حيث تراوح بين ثلاثة الى أربعة جنيهات، واستنكرت قطاعات واسعة بولاية الجزيرة استمرار أزمتي الخبز والمحروقات، مما أدى لعودة السوق الأسود بصورة ملفتة، ورصدت “الجريدة” عودة صفوف الخبز و اغلاق عدد من المخابز أبوابها أمام المواطنين، مما أدى الى تذمر مواطني الولاية وطالبوا الحكومة الانتقالية الى الاسراع في حل أزمتي الوقود والخبز.

و عاد السوق الأسود للبنزين الذي تراوح سعر الجالون بين ١٠٠ إلى ٢٠٠ جنيه بينما تراوحت أسعار الجازولين بين ٩٠ إلى ١٢٠ جنيهاً.

وكشفت جولة “الجريدة” بودمدني عن اصطفاف المواطنين والمركبات أمام المخابز ومحطات الوقود لمسافات طويلة.