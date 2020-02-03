شهاب محمد - الخرطوم - 3 فبراير، 2020 الخليج 365 : حدد بنك السودان المركزي سعر شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم الأثنين بـ45 جنيها والبيع بزيادة 0.5 %. المادة السابقة غازي صلاح الدين يلتقي بالسفير التركي بالخرطوم المقالة القادمة عودة السوق الأسود وشكاوي من إرتفاع أسعار الرغيف بولاية الجزيرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.