مشاركةالسودان في المؤتمر التجاري (الباكستاني_الافريقي) بكينيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شارك السودان في المؤتمر التجاري الباكستاني الافريقي الذي استضافته العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من ٣٠-٣١ يناير الماضي تحت شعار (الانخراط والتوجه نحو افريقيا) .

وراس وفد السودان وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية المهندس عبدالقادر تركاوي ، وشرف الجلسة الافتتاحية فخامة الرئيس الكيني أوهورو كنياتا ووزيرة الخارجية الكينية السفيرة راشيل اومامو ووزير التجارة الكيني، ووزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه وعبدالرزاق محمد، مستشار رئيس الوزراء للاقتصاد والتجارة والإستثمار.

وقال الوكيل لـ “سونا” عقب مشاركته ان المؤتمر بحث الفرص التجارية بين باكستان و القارة الأفريقية وسبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين باكستان ودول القارة الأفريقية مبينا انه قدم عرضا حول الفرص الاستثمارية والتجارية بالسودان متناولًا البني التحتية للتجارة والاستثمار وشارحا للمحفزات التي تقدمها القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار.

واكد تركاوي ان أبواب السودان مفتوحة للمستثمرين مؤكدا متانة العلاقات التجارية السودانية الباكستانية في مختلف المجالات داعيا المستثمرين من جمهورية باكستان الاسلامية للاستثمار والتجارة مع السودان خصوصا في ظل الحكومة الانتقالية التي أعلنت انفتاحها علي العالم اجمع.