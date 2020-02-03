إجتماع ساخن بين لاعبي الهلال والكاردينال عقب الوداع الأفريقي

الخليج 365 :

طالب لاعبي الهلال حسب ما علمت (سودانا فوق) من إدارة الكرة بالنادي بضرورة ان يكون هناك اجتماع مكاشفة بين اللاعبين والجهاز الفني،ورئيس الهلال أشرف الكاردينال من أجل مناقشة أسباب وداع دوري أبطال أفريقيا وابلغت دائرة الكرة اللاعبين عن عقد هذا الاجتماع اليوم الاثنين قبل الحصة التدريبية التي يخضع لها الفريق عصر اليوم وحدد مكان جلسة المكاشفة في فندق،الجوهرة الزرقاء بالاستاذ. وكانت هناك أحداث بين اللاعبين ومجلس الإدارة قد حدث بعد مباراة الأهلي المصري.