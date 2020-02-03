اعتقال قيادي ثالث بالمؤتمر الشعبي بشأن انقلاب 89

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال حزب المؤتمر الشعبي في السودان الأحد إن السلطات اعتقلت القيادي في الحزب عمر عبد المعروف على خلفية التحقيقات الجارية مع المشاركين في تدبير انقلاب 89 الذي نصب الرئيس المعزول عمر البشير رئيسا.
وبحسب صحيفة “سودان تربيون” فإن عبد المعروف اقتيد من منزله بضاحية المنشية على يد قوة شرطية، للتحقيق معه في النيابة العامة بشأن المشاركة في التخطيط للانقلاب ومن ثم جرى ترحيله الى سجن كوبر.
ويعد عبد المعروف القيادي الثالث في المؤتمر الشعبي الذي يعتقل على خلفية هذا البلاغ، بعد اقتياد كل من الأمين العام على الحاج ورئيس مجلس شورى الحزب إبراهيم السنوسي وايداعهما السجن منذ أسابيع.
وتقول معلومات حصلت عليها “سودان تربيون” إن عبد المعروف كان من قيادات الحركة الإسلامية المكلفة بلعب دور أمني في الانقلاب الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي.
وكان القيادي المعتقل مسؤولا عن مكاتب العمل الأمني الخاص بالحركة الإسلامية والتي يشرف عليها عوض أحمد الجاز الموضوع رهن الاعتقال حاليا، ضمن قيادات أخرى في التنظيم الإسلامي الذي حكم البلاد لنحو 30 عاما.
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