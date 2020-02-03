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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية تفاصيل رسالة تلقتها ليلة أمس من المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن طهران رفضتها.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن “طهران تلقت ليلة أمس رسالة من السعودية بشأن إصدار تأشيرات سفر للوفد الإيراني للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، لكنها رفضت ذلك لورود هذه الموافقة متأخرة”.
وكانت طهران قد اتهمت الرياض، أمس الأحد، بمنعها من المشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي المقررة اليوم الاثنين لتناول خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكشف وزارة الخارجية الإيرانية أنها أرسلت مذكرة احتجاج رسمية إلى أمانة منظمة التعاون الإسلامي، وسيتم توزيعها بين أعضائها”. وتابعت أنه “حتى الساعات الأخيرة قبل الاجتماع، لم يتم منح التأشيرة لوفد إيران، برئاسة حسين جابري أنصاري، نائب وزير الخارجية، للمشاركة في الاجتماع”.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تكشف تفاصيل “الرسالة المرفوضة” بينها وبين السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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