مجلس الهلال يدرس الاستغناء عن العراقي محسن والايفواري كاديو

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الخليج 365 :
قالت مصادر عالية الثقة ان مجلس ادارة نادي الهلال بقيادة اشرف الكاردينال ي وقالت معلومات (سودانا فوق) ان
هناك قرارات اخري سوف تصدر من ادارة الهلال بخصوص الاجهزة الفنية حيث يتم تعديل فيها وسوف تشهد الايام القادمه عدد من الاقالات لمسوؤلي في جهاز الكرة والقطاع الرياضي
وكان الهلال قد ودع البطولة الافريقية بتعادله الاخير مع الاهلي المصري في الخرطوم ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري ابطال افريقيا
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