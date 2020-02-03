الهلال يبدأ الإعداد للشرطة القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يبدأ الهلال الخرطوم التحضيرات اليوم”الأثنين” بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” استعدادًا لمباراته المرتقبة في بطولة الدوري الممتاز. و”الخميس”، يستقبل الهلال بملعبه نظيره الشرطة القضارف في أولى مباريات النصف الثاني من الدوري الممتاز. وودّع”الأزرق” دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله أمام الأهلي المصري بهدفٍ لكل”السبت”. وقرّر الجهاز الفني دخول اللاعبين معسكرًا مغلق الأربعاء القادم بفندق”الجوهرة الزرقاء” تأهبًا لمباريات الدوري الممتاز.

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